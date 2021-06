Šokující video zveřejnila policie z New Yorku, která pátrá po muži, jenž stojí za smrtí desetiletého chlapce a zraněním devětadvacetiletého muže. Agresor přišel před dům obětí, schoval se za plotem a spustil palbu. Posléze utekl pryč.

Tragédie se stala ve čtvrti Queens v New Yorku. Na následky střelných zranění tam zemřel desetiletý chlapec a devětadvacetiletý muž byl zraněn. Střelbu, která si vyžádala mladý život, zachytila kamera, kterou zveřejnila newyorská policie v naději, že jim široká veřejnost pomůže v pátrání po viníkovi.

Video začíná ve chvíli, kdy u obrubníku zastavuje SUV tmavé barvy, následně se na chodníku objevuje muž v šedé bundě, z níž vyčnívá bílé tričko. Skrčí se u plotu a zazní osm výstřelů, při níž zasáhne dvě osoby. Chlapec s mužem byli podle informací britského deníku Daily Mail postřeleni ve chvíli, kdy vcházeli do domu. Oba dva byli převezeni do nemocnice, ale chlapci už lékaři nedokázali pomoci. Podle informací New York Daily News byli příbuzní.

Podle informací New York Post byl muž zasažen do ramene a je mimo nebezpečí. Svědek, který se představil jako Jacob, pro výše zmíněný web uvedl, že příbuzní mu sdělili, že viděli lidi hádající se před domem, kde došlo ke střelbě. „Viděli chlapa zastavit v autě a začít se hádat. Říkali, že někdo vešel do domu. Potom se měli hádat,“ popsal Jacob.

VIDEO: Střelba v New Yorku: Útočník zastřelil 10letého chlapce