Jiří se vracel v sobotu domů a už byl pár minut od domova, když ho na silnici na nepřehledném úseku zničehonic začal přes plnou čáru předjíždět motorkář ve vysoké rychlosti. V tu chvíli však zpoza zatáčky vyjelo auto. „Ten čas najednou jako kdyby se zastavil,“ popsal dramatické chvíle pro CNN Prima News Jiří, který se mohl stát obětí dopravní nehody.

Naštěstí na poslední chvíli se stačil motorkář zařadit do svého pruhu. „Hodil tam ostrý manévr, kdy mu lehce podklouzlo zadní kolo, ale nicméně to ustál,“ dodal svědek s tím, že motorkář ani poté, co ho jeho manévr mohl stát život, nezpomalil a dál pokračoval v obrovské rychlosti.

VIDEO: Jak se chovat na místě dopravní nehody