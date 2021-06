Býk

S průběhem prvního červnového týdne jste spokojení. Ženete se za úspěchem a opravdu vám to vychází. Nebojte se popustit otěže kreativity. Sice to není vaše parketa, ale momentálně se nebojíte malinko zariskovat. Na druhou stranu to zase nepřehánějte!