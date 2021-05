Video z Valašského Meziříčí nahání husí kůži. Řidič kamionu se řítí z kopce dolů, v protisměrem a přes plnou čáru. Řidič osobáku na poslední chvíli uhýbá, druhý musí rychle brzdit. Případ vyšetřuje policie. Co na něj říká dopravní expert?

Nebezpečný manévr, který vyšetřuje policie. Řidič osobního auta s kamerou jede Valašským Meziříčím, podle záběru předepsanou rychlostí, nikam se nežene. Přijíždí ke kopci a v tu chvíli už musí rychle reagovat.

Z kopce se totiž řítí kamion. Jede v protisměru do zatáčky, navíc přes plnou čáru. Kamioňák chtěl asi předjet osobní auto, jenže si k tomu vybral špatné místo i špatný čas. Řidič auta s kamerou musí rychle uhnout mimo silnici, k tomu naštěstí poslouží odbočka.

Předjížděcí manévr řeší policie

V tu chvíli už řidič čtyřicetitunového monstra uhýbá, ale ohrožuje druhé auto, které předjíždí. Řidič vínového golfu musí rychle brzdit. „Kamerový záznam máme k dispozici a tímto již na první pohled nebezpečným předjížděcím manévrem se budou zabývat dopravní policisté,“ potvrdil Blesku mluvčí zlínské policie Petr Jaroš.

Dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0 si myslí, že řidič se takového jednání nedopustil poprvé. „Je vidět, že spoléhá na to, že řidič osobáku uhne. Prostě ví, že ten druhý uhne, protože on má kamion,“ popsal Blesku expert.

Kamion má náklad vážící až 40 tun

„Naložený kamion má přes 40 tun, kdyby řidič osobáku neuhnul, a že se to může stát, došlo by k čelnímu střetu. Ten by buď dopadl velmi vážně, nebo i smrtelně. Je navíc vidět, že musel brzdit i předjížděný automobil, takže mu tam asi řidič kamionu hodil myšku,“ říká Budský.

Podle toho je takový případ jasnou agresí za volantem. „V zahraničí se to přísně trestná, v takovém případě je navíc nutná i psychoterapeutická léčba. Je nutné, aby se ten člověk vyšetřil a případně i vyléčil,“ dodává.

Proč se řidič kamionu takového jednání dopustil, není jisté. Podle studie, kterou Budský zmínil, za tím může stát i časový tlak. „On jede na krev, musí stihnout na čas dojet do skladu a vyložit nebo naložit. V mnoha případech ho takhle do extrému tlačí i zaměstnavatel, když to nesplní, přijde třeba i o prémie,“ popisuje s tím, že pak v takových případech vznikají podobná nebo dokonce i horší „zvěrstva“ na silnicích.

Za všechno může řidič auta?

Spolumajitel firmy, pod který kamion ze záběru patří, má ale na situaci trochu jiný pohled. „Situace vznikla na základě nezodpovědného chování řidiče červeného osobního vozidla, který těsně před zatáčkou vyjel ze dvora rodinného domu. Zcela bez rozhlédnutí přímo před kamion naší společnosti,“ řekl pro CNN Prima News. Svého řidiče pak pochválil, že rychle zareagoval.