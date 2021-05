„Nezjištěný den v měsíci březnu letošního roku odcizil prozatím neznámý pachatel z travnaté plochy před firmou PORR, a.s. v Tlumačově na ulici Skály zde vystavený pracovní stroj - silniční válec, který sloužil jako propagace firmy, aniž by to kdokoli ze zaměstnanců firmy zaregistroval,“ uvedla mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Avšak válec sám neodjel. Vynalézaví zloději museli použít jeřáb a kovové monstrum naložit na náklaďák. To jim mělo zabrat až tři hodiny. Zdá se tedy velmi nepravděpodobné, že by celou akci nezpozoroval nějaký svědek. To teď prověřuje policie.

„Pokud můžete pomoci s odhalením organizátora záhadné přepravy tohoto pracovního stroje, která se měla odehrát letos v březnu, případně podat jakékoli další informace k této události, ozvěte se, prosím, na linku 158,“ dodala Kozumplíková.