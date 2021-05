Letadlo Ryanairu nečekaně neplánovaně přistálo v Berlíně. Prohlídka zavazadel kvůli bombě?

Autor: ČTK, for -

Na berlínském letišti v neděli večer neplánovaně přistálo letadlo společnosti Ryanair, které mířilo z Dublinu do Krakova. Stroj byl odstaven na vzdálené stanoviště a prohledala ho policie. Okolnosti neplánovaného přistání jsou zatím nejasné, ale některá německá média podle agentury DPA informovala o možné bombě. Pasažéři mohli po několika hodinách pokračovat jiným letadlem v cestě.

Letoun mířící z Irska do Polska přistál na Letišti Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) v neděli krátce po 20:00 SELČ. Před dnešní 04:00 SELČ mohli pasažéři pokračovat v cestě náhradním letadlem.

Policie jako oficiální příčinu mimořádného přistání letadla uvedla technické důvody. Po prohledání zatím žádné prohlášení nevydala. Stroj ale zůstane na berlínském letišti. DPA napsala, že během prohledávání bylo o 160 pasažérů postaráno v terminálu.

Druhý vroubek Ryanairu

„Letadlo společnosti Ryanair, které nouzově přistálo, nahlásilo leteckou nouzovou situaci, a proto mu bylo okamžitě povoleno přistát v Berlíně,“ řekl německému médiu Bild mluvčí letiště Jan-Peter Haack.

K incidentu došlo jen týden poté, co byl ostře sledován ještě jiný let společnosti Ryanair. Respektive jeho odklonění do běloruského Minsku, kde si jeho přistání vyžádali proto, aby mohli zatknout novináře a kritika tamního vůdce Alexandra Lukašenka.