V nyní již smazaném videu jeden z uživatelů sociální sítě oblíbené zejména mezi mladými Američany zval všechny ostatní na svůj narozeninový večírek na pláži Huntington Beach. Jeho vzkaz přitom za poměrně krátkou dobu nasbíral přes 180 milionů zhlédnutí.

Drogy a alkohol?

"Je to první rozjetý mejdan od covidu," řekl pak jeden z návštěvníků večírku listu The New York Times. Již v pátek přišlo asi 400 lidí, z nichž někteří začali odpalovat zábavní pyrotechniku, kvůli čemuž policie shromáždění rozehnala. Místní úřady pak v sobotu přes den varovaly, že se na velký večírek připravují a že budou vymáhat dodržování platných pravidel, jež mimo jiné v oblasti zakazují užívání drog a alkoholu.

V sobotu večer však na pláž přišlo 2500 lidí. Policisté vyhlásili shromáždění za nepovolené a následně i noční zákaz vycházení v momentě, kdy někteří z návštěvníků vylezli na plavčické věže, z nichž začali odpalovat rachejtle. Podle záběrů z místa zasahovali těžkooděnci, kteří do davu stříleli gumové projektily.

Vandalismus

Někteří účastníci shromáždění pak po strážcích zákona házeli kameny, lahve a petardy. Policie zatkla 121 dospělých a 28 nezletilých, řadu z nich za vandalismus. Po akci byly v okolí poškozeny některé obchody, několik policejních aut a jedna věž plavčíků.