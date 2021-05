Nedávno v zimě lidé masově bruslili na Čertově a Černém jezeře a předloni v létě se tam zase hojně koupali. Teď s příchodem jara se už první „otužilci“ smáčejí v chráněných jezerech.

Jedním z nich byl i muž, který se na sociální síti pochlubil tím, jak je ve vodě v Plešném jezeře. Pěkně si ale naběhl. Nejen, že se do něj lidé v diskusi pustili, ale teď po něm „jdou“ i pracovníci NP Šumava.

„O tom, co udělal, víme. Známe jeho totožnost a přestupek budeme řešit ve správním řízení,“ uvedl mluvčí NP Šumava Jan Dvořák. Muži hrozí pokuta až 100 tisíc korun.

Žádné povolení neměl

Muž, který se v jezeře smočil, se na sociální síti hájil, že vše bylo legální. „Pro všechny, co mě nazvali ignorantem, arogantním člověkem a hovadem. Ten vstup do toho jezera mi byl povolen orgánem NP Šumava, abyste o tom věděli,“ tvrdil.

„Je to absolutní hloupost a lež. Koupání v jezerech jsme nikdy nedovolili. Nikdy jsme také výjimku jednotlivci či skupině ke koupání nevystavili a také nevystavíme,“ reagoval Dvořák.

Cedule pro ignoranty

Kvůli neukázněným lidem minulý týden pracovníci NP Šumava umístili nové cedule u Čertova a Černého jezera. Právě tady se dříve koupalo nejvíce lidí. „Vždy jsme slyšeli výmluvu. Já nevěděl, že se to nesní, nikde jsem zákaz neviděl, není to tam napsané. Tak jsme na cedule přidali i piktogramy. Nemůže se teď stát, že by někdo nevěděl, co se nesmí dělat,“ řekl Dvořák.

Člověk může na místě dostat pokutu až 10 tisíc a ve správním řízení až 100 tisíc Kč.

Řádili i v zimě

Lidé letos v lednu obsadili zamrzlou plochu Čertova jezera a udělali si tu veřejné kluziště. Když je strážce parku vyháněl, sprostě mu nadávali. „Na místě dostávali pokuty 5000 korun,“ uvedl Dvořák.

Pracovníci NP Šumava také řešili případy lidi, kteří dali své fotografie na sociální sítě. Pokutu pět tisíc korun dostaly třeba dvě ženy. První se procházela po zamrzlém Čertově jezeře, druhá se nechala vyfotit u slavné břízy na Jezerní slasti. „Přiznala se k tomu a omluvila se,“ dodal Dvořák.

VIDEO: Češi na horách: Davy lidí vyrazily v době zákazu vycestování do zahraničí kvůli koronaviru do okolí Kvildy na Šumavě.

délka: 00:30.92 Video Češi na horách: Davy lidí vyrazily do okolí Kvildy na Šumavě. Běžkaři i pěší turisté Blesk - Martina Neckářová