Lyžařské areály i hotely jsou zavřené, ale lidé si chtějí aspoň pár dní užít hory a zasáňkovat si či vyrazit do přírody na běžkách. Do Železné Rudy tak vyjíždí s obytnými vozy a to je velký problém.

Hlavně o víkendech se jich tady sjede spousta. „Sice stojí na našem parkovišti, ale to není pro ně určené. Nejsou tam žádné přípojky a infrastruktura. Je tu tak nepořádek, odpadky, a dokonce prý místní viděli i vylévání mobilní toalety do přírody,“ řekl starosta Filip Smola.

Rychlá reakce

Nové zastupitelstvo na problém rychle zareagovalo. Snažilo se co nejdříve vyhledat vhodné lokality, kde územní plán umožní okamžitou výstavbu. „Na posledním, prosincovém, jednání zastupitelstva jsme schválili výstavbu nového areálu pro krátkodobé ubytování,“ dodal Smola.

Nová stání pro obytňáky

Budou přímo pod sjezdovkou Nad nádražím. „Vzniknou tady zimní stání pro karavany i se všemi přípojkami podle evropských standardů, vlastně celou infrastrukturou, a také několik apartmánů,“ uvedla investorka Hana Karlíková.

Přibude cyklostezka

Přes nově postavený areál povede také nová cyklostezka. Měla by navazovat na třídu 1. máje. Bude vybudována v rámci rekonstrukce centra města Železná Ruda.

