Otevřené turistické trasy na vrchol Špičáku budou jistě velkým lákadlem, stejně jako pohled na panorama Šumavy z rozhledny. Ve středisku otevře i půjčovna vybavení pro letní turistiku. Otevřená výdejová okénka nabídne občerstvení u rozhledny i v dolní části areálu.

„Jde o maximum, co můžeme tento víkend lidem nabídnout, ale už příští týden v sobotu 15. května rozjedeme lanovku a otevřeme bikepark. Kvůli ochraně zdejší přírody máme zatím až do 15. června povolen pouze víkendový provoz. Ale potom všem, čím jsme si museli projít, říkám, ještěže alespoň tak,“ uvedl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík.

Areál letos přinese první finance z vlastního provozu až nyní v květnu. „Jsou na tom jiní ještě hůře, takže si nechci hned na úvod stěžovat, ani se vracet k tomu, co doufám, je už za námi. Bude to těžké, jsme ale připraveni bojovat a přilákat k nám co nejvíce návštěvníků. Kéž by se opakovala loňská letní rekordní sezona,“ dodal na prahu té letošní, opožděné, Kasík.

Rozhledna, půjčovna elektrokol a dalšího vybavení i výdejová okénka s občerstvením budou v sobotu a v neděli otevřeny od 10 do 16 hodin. U vrcholu Špičáku leží ještě několik čísel sněhu, milovníci zimy se tak budou bílou pokrývkou moci ještě alespoň trochu pokochat.

VIDEO: Loňský BIKE tour na Špičáku.