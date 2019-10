Dvě toalety se nacházejí v hnědě natřeném dřevěném domečku se sedlovou střechou. Ten stojí u konečné stanice lanovky na vrcholu Špičáku ve výšce 1202 metrů nad mořem. Nepotřebují jímku, vodu na splachování ani čističku odpadních vod. O vše se postarají speciální žížaly z Francie.

„Odpad z WC, tedy lidské exkrementy, prostě žížaly sežerou a stráví. Zároveň se při tom rozmnožují a vznikne kvalitní organické hnojivo,“ uvedl ředitel Skiareálu Špičák Vladimír Kasík.

Exktement na pojízdní pás

A jak vše funguje? Poté, co si člověk uleví, výkal spadne na pojízdní pás, který ho dopraví o pár metrů vedle do technické místnosti. Tady se už něj těší žížaly a přemění ho na hnojivo.

Kompostér potřebuje údržbu jen jednou ročně, kdy se zbylý materiál z pod jezdícího pásu musí odstranit. Jinak se kromě běžného úklidu na toaletách nemusí dělat nic. Navíc si může každý návštěvník toalety na dveřích přečte,jak ekologicky je z jeho výkalem naloženo.

Stejné záchody jsou ve Francii

Technologie se žížalami, stejná jako na Špičáku, už funguje na záchodcích v lyžařských střediscích ve francouzských Alpách. „Nemohli jsme dlouho najít technologii, která by nám vyhovovala a navíc splňovala podmínky kvůli ochraně přírody v národním parku a pak jsme objevili tohle. Začali jsme se o to zajímat. Když to funguje ve Francii, proč by to nemohlo fungovat i u nás na Šumavě,“ dodal Kasík.

