Zpět

na

Pořádně naštvaní jsou na nezodpovědné pejskaře na radnici Brno – sever. Mnozí zapomínají platit poplatky za své čtyřnohé miláčky, navíc po nich neuklízí jejich exkrementy. Do radničních novin nyní dokonce úředníci napsali, že pes do města nepatří! To ale strhlo lavinu...