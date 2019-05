Řepka v duelu Blesku. Vědec zmínil smršť kritiky, pěstitel našel pozitiva

Kdo se v těchto dnech dostane do blízkosti pole, pravděpodobně jí neunikne. Řepka olejná patří díky své žluté barvě a velké osevní ploše mezi nejvýraznější české plodiny. Jenže její pěstování, hlavně pro použití do biopaliv, není ekologické, jak řekl v Epicentru přírodovědec Jakub Hruška z České geologické služby. Řepka je jako potrava jedovatá pro zvěř, připojil. Podle jeho oponenta Petra Baranyka ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin ale rostlina zúrodňuje půdu a chrání ji proti erozi.

Rostlina pěstovaná z poloviny kvůli ekologickým dotacím na biopaliva přírodě neprospívá, podle odborníka spíš naopak. „I přes opakovaná prohlášení politiků zemědělci pěstební plochy řepky nezmenšují. Je to pro ně výhodné, protože ceny řepky jsou velmi dobré – právě proto, že se používá na výrobu biopaliv. Je to takový začarovaný kruh,“ podotkl Jakub Hruška. Podle něj pokud se přestanou vynucovat biopaliva první generace, tak plochy oseté řepkou klesnou asi na polovinu.

„Z českého zemědělství se od 90. let zvýšily emise CO 2 o 12 procent. Intenzita zemědělství velmi narostla – použití mechanizace, chemikálií, větší příprava půdy,“ připojil odborník.

Po vstupu Česka do Evropské unie u nás výrazně ubylo hospodářských zvířat. Řepka nahradila pícniny, které se tady pěstovaly, ale už pěstovat nemohly, protože neměly žádný odbyt. „Okolnostmi jsou zemědělci dotlačeni do takové pozice, že nemohou vytvářet správné osevní postupy, protože by v nich pěstovali plodiny, které by neprodali,“ kontroval Petr Baranyk.

Petr Baranyk ze Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (vlevo) a přírodovědec Jakub Hruška z Akademie věd ČR a České geologické služby byli hosty pořadu Epicentrum vysílaného 6. 5. 2019. | Blesk:MARTIN PŘIBYL

Řepka zúrodňuje půdu. Ale za cenu chemie

A tak místo pícnin, jako je jetel nebo vojtěška, nastoupila řepka olejná. Má to ale další negativní efekt. „Pícniny chybí i krajině, jsou to plodiny, které fixují vzdušný dusík do půdy, čili tu půdu velmi zúrodňují, současně ji brání proti erozi, jsou to víceleté porosty, nemusí se tolik orat,“ dodal Hruška.

Baranyk naopak zmínil to, že řepka výborně připravuje půdu pro některé další plodiny a její olej je jako potravina velmi hodnotný. „Například u pšenice, pěstované po řepce, je vyšší hektarový výnos zhruba o 10 procent,“ upřesnil. Podle Hrušky to ale za to nestojí, protože na řepku se používá neúměrně mnoho dusíkatých hnojiv a pesticidů.

„Na olejniny se spotřebovává úplně nejvíc glyfosátu, který je i v kontroverzním Roundupu,“ opáčil přírodovědec s tím, že kvůli použití i dalších chemikálií ubývá obrovské množství hmyzu.

Země žlutá, domov můj! | David Malík, YouTube

Odborník: Řepka mámí a tráví zvěř

Odborník zároveň poukázal na to, že řepka olejná je jedovatá pro lesní a polní zvěř. „Rozkládá jim totiž v těle hemoglobin, zvířata pak mají nedostatek kyslíku, kromě toho mají jaterní i žaludeční problémy,“ vysvětlil Jakub Hruška. Hlavně srnčí zvěř je pak po spasení řepky omámená, motá se jako zdrogovaná a ztrácí přirozenou plachost. Buď ji může na silnici srazit auto, nebo podle Hrušky masivně hyne na otravu.

Podle Petra Baranyka je ale mluvit o masivním úhynu zvěře na otravu přehnané a děje se to hlavně tam, kde se zemědělská sdružení o zvěř nestarají a v zimě nepřikrmují. „V minulosti byla dokonce provedena studie, z níž vyšlo najevo, že čím víc řepky, tím větší stavy vysoké spárkaté zvěře,“ argumentoval zástupce pěstitelů olejnin.