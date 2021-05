V únoru 2021 padla žaloba na společnost MindGeek, pod níž spadá pornografická stránka Pornhub. V žalobě stálo, že společnost na svém webu měla několik videí, na nichž jsou znásilňovány děti. Je spojována i s obchodem s bílým masem. Videa byla vysoce sledovaná a společnost na nich měla vydělat neuvěřitelné částky. Společnost, která má sídlo v Kanadě, údajně neprověřila věk osob. Podle informací serveru Meaww.com se nyní společnost chystá zažalovat až padesát žen! Majoritním vlastníkem společnosti je miliardář Bernd Bergmair, který je jedním z obžalovaných.

Za svého manžela se postavila jeho žena Priscila, která uvedla, že její manžel neměl ponětí o videích na webu. Máma tří dětí, která se živila jako modelka, navíc na svém blogu uvedla, že ji jednou fotograf nutil, aby se svlékla a fotila nahá. Zkušenost pro ni byla traumatizujícím zážitkem, který v sobě nese dodnes. „Požádala jsem fotografa, aby odstranil mé jméno z jeho webových stránek, i když jsou to jedny z nejlepších snímků, jaké jsem kdy udělala. Bylo to k ničemu, protože v době, kdy odstranil moje jméno, se moje snímky staly virálními a je snadné je najít všude,“ podělila se o špatnou zkušenost. I z toho důvodu proto po svém manželovi chce, aby zpřetrhal vazby na Pornhub a firmy se tak vzdal.

„Každý chce, aby se dělalo jen to nejlepší. Protože lidé mají děti. Sama mám nyní děti. Všichni chceme, aby to byl ov pořádku,“ uvedla podle informací serveru New York Post. „Abych byla upřímná, nikdy jsem o tom nevěděla. Byla jsem z toho úplně mimo. Jediná věc, kterou mi řekl, je, že si přeje, aby v tom nefiguroval, a myslím, že brzy nebude,“ dodala.

