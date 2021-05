Fotograf nahotinek poprvé promluvil, v Dubaji prý nedělal porno.

Grečina v Dubaji pozitivně otestovali na přítomnost koronaviru v těle, proto je nyní oficiálně držen v karanténě. Všechny modelky, s nimiž pobýval v luxusním proskleném dubajském hotelu, byly vyhoštěny ze země a dostaly pětiletý zákaz se vracet. Většina z nich pochází z Ukrajiny.

Playboy se dubajských úřadům za focení omluvil a tvrdí, že se nechtěl nikoho dotknout. Podle webu deníku Sun také uvedl, že nápad byl dílem okamžiku, ale on sám že by to nenařídil. „Odehrálo se to během minuty. Jedna z dívek řekla, že se chce vyfotit, a na to se jedna za druhou ozývaly další - já taky, já taky, já taky,“ popsal Grečin, jak prý neplánované focení probíhalo.

Stojí si za tím, že snímky ani nic, co se dělo dál za zavřenými dveřmi, nebylo porno, a že by tyto snímky kdekoli jinde na světě považovali za umění. Nikdo z dívek, ani on sám, prý nechtěl muslimskou zemi urazit. „Všichni jsme se za to už omluvili. Ani jedna neudělal něco takového, jako že by lezly nahé na mešitu.“ Za fotografa předmětných snímků je považován Alexander Ten z Moskvy.

Snímky se podle Grečina staly virálními, protože je rozšířil člověk ze sousedního apartmánu, který je na balkonu natočil. Focení na balkonu prý byla iniciativa dívek a on sám žádnou „choreografii“ neřídil. Podle něj na balkonu strávili celkem patnáct vteřin a nic z toho nebylo určeno pro veřejnost.

Tragédie na covidové jednotce: Po výbuchu kyslíku zemřelo 82 lidí! A 100 zraněných

Dívky, které v hotelu pobývaly s ním a ještě jedním fotografem, označuje za „přátele“. Všem prý platil jen pobyt a cestu, vyjít ho to mělo v přepočtu na 215 000 korun celkem. „Každou znám osobně, vybírám si lidi, s nimiž se cítím dobře,“ řekl ještě Grečin. Výlet s dívkami přirovnal k večírku v klubu nebo v restauraci. Ani jedna prý není modelka a nedělá escort „ani nic podobného“.

Vitalij Grečin se podle webu Sun narodil v Kyjevě, ale v deseti letech se s rodiči přestěhoval do USA. Tam prý vystudoval psychologii a finance a údajně měl sloužit v americké armádě. Existují snímky, na nichž je zvěčněný s bývalým prezidentem Obamou a ministryní zahraničí Clintonovou. Bylo to v době, kdy měl působit na americkém velvyslanectví na Ukrajině. Vyfotil se i s Clooneym nebo Stallonem.