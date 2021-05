Ján Čupa je známý svými výšlapy na vrcholek Lysé hory. Není to ale jen tak, vždycky nahoru leze svlečený do půl těla – bez trička. Vytrvalec si před nedávnem prošel těžkými časy. Kromě toho, že si prošel covidem, také se těžce popálil! Do nemocnice se mu přesto nechtělo.