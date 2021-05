Ve středu odpoledne došlo ve Zlíně k opravdu hrozivě vypadající nehodě. Auto vyjelo ze silnice přímo na parkoviště a narazilo do několika aut. Jedno z aut se dokonce rozpůlilo na dvě části. Řidiče se z vozu snažili dostat policisté a strážníci, ale marně. Musela nastoupit těžká technika hasičů.

Hasiči Zlínského kraje vyjížděli ve středu odpoledne do Okružní ulice ve Zlíně. Byla jim totiž hlášena nehoda několika aut. Muž se svým autem jel ve směru od Kocandy do centra města. Jenže se svým autem sjel ze silnice na parkoviště, kde naboural do několika aut.

Podle fotek to spíš vypadá, jako kdyby auto spadlo z nebe. Jeden vůz má zdeformovaný celý kufr a část střechy, další je rozmlácený ze všech stran. Auto, které vyjelo ze silnice, skončilo rozpůlené na dvě části. A v něm zůstal zaklíněný řidič hlavou dolů.

Z vraku se ho snažili dostat jak policisté, tak i strážníci. Jenže marně. Museli počkat na hasiče. „Hasiči k vytažení muže použili hydraulické vyprošťovací zařízení a muže vytáhli z vraku vozidla ven. Poté jej předali do péče posádce zdravotnické záchranné služby,“ uvedli hasiči na facebooku.

Záchranná služba pro Blesk.cz uvedla, že muž utrpěl zlomeniny rukou a byl následně převezen do nemocnice. Hasiči zasypali uniklé kapaliny a poté, co policisté nehodu zadokumentovali, provedli úklid silnice.