Australská policie zasahovala minulý týden v domě v Gold Coast. Na zahradě tamního domu bylo nalezeno tělo Kelly Wilkisonové, kterou měl brutálně zavraždit její exmanžel Brian Eral Johnston. Bývalý voják z povolání podle informací britského deníku The Guardian svou manželku upálil zaživa! V domě se přitom nacházely její tři malé děti, kterým bylo pod devět let. Policisté, které na místo přivolali rozrušení sousedé, našli pouze její ohořelé ostatky.

Čtyřiatřicetiletý Johnston utrpěl vážné popáleniny rukou a byl letecky převezen do nemocnice v Brisbane, kde byl uveden do umělého spánku. V kómatu podle informací britského deníku Daily Star zůstal deset dní. „Policie s ním chtěla udělat rozhovor, ale my jsme to odmítli, protože nebyl v postavení, aby mohl podstoupit výslech,“ uvedl právník Johnstona Chris Hannay.

Rodina zavražděné ženy uvedla, že neustále jezdila na policii kvůli porušení soudního příkazu. Údajně se bála o svou bezpečnost. Natalie Wilkinsonová, sestra Kelly, dokonce prozradila, že svoji sestru vezla téměř každý den na policejní stanici. O malé děti se nyní stará její sestra Danielle Carrollová. Rodina pro 9news uvedla, že policie selhala v zajištění ochrany Kelly.

