Petr se svým policejním psem Samem vyrazil 23. března na klasickou noční směnu do ulic Děčína. Všechno bylo v pohodě, psovod byl plný sil, stejně tak i jeho čtyřnohý parťák rotweiler Sam. Pak přišlo první volání, ve městě došlo k neshodám. Vše se povedlo vyřešit naprosto v klidu.

Společně poté projížděli městem a hlídali, jestli se něco neděje. „Pak jsem zezadu slyšel, jak zakňučel. Rychle jsem zastavil, lekl jsem se, jestli si v kleci neskřípl nohu. Jakmile jsem zastavil a otevřel dveře, tak mi vypadl do náruče, dvakrát vydechl a byl pryč,“ vzpomíná smutným hlasem Petr pro Blesk.cz.

Co se přesně stalo, sám neví. Byla to ale patrně srdeční příhoda. „Bylo to těžko předvídatelné. Za celých pět let, co jsem ho měl, tak jednou jedinkrát nezastonal. Chodili jsme jen na očkování, nic víc. Byl v kondici, všechno perfektní. Byla to rána z čistého nebe,“ dodává. Strážníci pak na poslední cestě Samovi zablikali majáky.

Společně se Samem byl nonstop, jak ve službě, tak i doma, kam si ho bral. „Pět let soužití, 24 hodin, sedm dní v týdnu, tak je to těžký,“ popsal. O Velikonocích si ale vyzvedl nového pejska. „Je to chovný šestiletý pitbull, jmenuje se Tag. Teď nám zrovna začíná měsíční intenzivní výcvik,“ dodává.

Po měsíčním výcviku přijdou na řadu zkoušky, a pokud dopadnou dobře, mohou spolu vyrazit do služby. Pes se musí naučit zejména poslušnosti. „Pak je tady kladen velký důraz na obranu a zadržení. Například i v noci a v objektu, vyhledávání a tak dále. Je to zaměřeno na preventivní a aktivní část obrany. Dále pak na ochranu života,“ zakončil Petr.