Drogy za neuvěřitelných 20 milionů liber (596 milionů Kč) zabavila britská policie. V dodávce našla 186 kg drog, které byly určeny pro bratry Johna a Alana Tobinovi z Liverpoolu. Bratři byli nechvalně známí v podsvětí. Prodávali drogy notoricky známým gangům. Ovšem poté, co strážci zákona jejich dodávku zabavili, spadli do dluhů. Podle britského deníku Daily Mail dlužili peníze tamní královně zločinu, které se přezdívá Bankéř (The Banker), což údajně vedlo k tomu, že byl John Tobin postřelen mezi dveřmi!

V srpnu roku 2018 se britské policii podařilo zabavit obrovský náklad drog. Policisté zastavili dodávku, v níž našli balíčky s kokainem, heroinem, marihuanou a ketaminem. Celkem bylo zabaveno 186 kilogramů drog, z čehož se 90 % nákladu skládalo z čistého kokainu. Podle informací britského deníku Daily Mail měl být náklad určen pro nechvalně známé bratry Tobinovi.

John a Alan, sourozenci z Liverpoolu, se dlouhá léta pohybovali v podsvětí. Omamné látky dodávali gangům a dokonce měli co dočinění s vymahačem Robbiem Broughtonem, bývalým zápasníkem MMA, jemuž se přezdívá „medvěd.“ DNA Johna se později našlo na balíčkách drog.

Policie bratry sledovala dlouhodobě a v rámci akce Venetic jim byla schopná napíchnout telefony, čímž se dostala do jádra jejich obchodů. Od března do května roku 2020 měl jednat John Tobin o obchodech ohledně 73 kilogramů heroinu, 83 kg kokainu, 57 kg ketaminu a 78 kg konopí, kvůli čemuž měli kontaktovat osobu, jíž říkali The Banker (Bankéř).

Ovšem podle výše zmíněného média měla policejní akce pro ně fatální následky. Kvůli zabaveným drogám se potýkali s obrovskými dluhy. „Zejména na Johna Tobina byl vyvíjen určitý tlak, aby platil jiným lidem, může to být pro mzdy, které jim nebyl schopen vyplatit za jiné práce. Byl pod tlakem, aby prodal své vlastní věci a byl tak schopen zaplatit částky,“ uvedla prokurátorka Liverpoolského královského soudu Nicola Daleyová.

Podle všeho bývalý zápasník v kleci Broughton sice pracoval pro bratry, ale rovněž spolupracoval s osobou jménem Bankéř, pro níž měl vytáhnout peníze z Johna Tobina. V únoru minulého roku devětatřicetiletý muž vyšel ze svého domu, když se městem Prescot ozvaly výstřely. John Tobin byl postřelen. John byl již v minulosti odsouzen za dvanáct trestných činů, ovšem žádný z nich se netýkal obchodu s drogami.

Soudce Garrett Byrne uvedl, že John zcela jistě hrál vůdčí roli a řídil operace za účelem finančního zisku. V závěrečné řeči u soudu uvedl, že zcela jistě jsou v hierarchii nad Johnem další lidé, kteří ho zastrašovali, ovšem přesto je jedním z drogových bossů. „Byl to obchod v celostátním měřítku, který vám přinesl obrovské částky peněz, což podpořilo váš bohatý životní styl,“ uvedl soudce a Johna Tobina poslal na 19 let a 8 měsíců za mříže a jeho bratra Alana Tobina na 20 let. Brougton byl uvězněn na osm a půl roku.

Prokurátorka Nicola Daleyová uvedla, že za postřelením Johna Tobina měla stát osoba přezdívaná jako Bankéř. Podle ní se jedná o osobu, která má na starosti účetnictví a jedná se o mocnou figuru v podsvětí. Daleyová zároveň dodala, že věří, že se jedná o ženu!

VIDEO: Deník predátora. Ve vězení je 50 % homosexuálů