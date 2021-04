Sacha Butlinová, vnučka slavného Billyho Butlina, se vydala na večírek do New Jersey. Ten ale nedopadl tak, jak by se slušelo na příbuznou renomovaného podnikatele. Nejdříve do sebe kopla půl lahve vodky a pak se začaly dít věci.

V klubu narazila na svou kamarádku Lauru a jejího přítele Thomase. Opilost ale zjevně zvítězila nad přátelským objetím. Podle deníku The Sun měla Sacha do kamarádky Laury začít kopat, vrazit jí facku a vytasit na ni prostředníček. Lauřinu příteli se naštěstí podařilo obě aktérky odtrhnout.

Tím ale příběh psaný vodkou nekončí. Sacha začala na páreček dorážet, v tom se jí snažila zabránit kamarádka Kayla. Odnesla to pěstí do nosu. Když se tedy jako správný muž do situace vložil Thomas, v tu ránu dostal od Butlinové skleněnou lahví. To už musel putovat do nemocnice k vyšetření - jizvy v obličeji mu zůstanou už navždy.

„Nic jsem neprovedla,“ prohlásila Sacha, když byla zastavena ochrankou. To už si ji ale přebrala policie. Byla odsouzena na 240 hodin veřejně prospěšných prací. Do hospod v New Jersey se nepodívá pět let.