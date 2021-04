Alegray Jones (30) se měl hrůzného činu dopustit v jejich bytě v Lakelandu. Chlapcova biologická matka byla v době nevybíravého činu bohužel ve službě do nočních hodin. Její přítel se jí po činu nezdráhal zavolat a sdělit jí, že je jejich syn v bezvědomí. Matka ihned spěchala domů a volala 911. Pro chlapečka už ale bylo pozdě.

Chlapec byl ještě převezen do nemocnice Regional Health Medical Center v Lakelandu, kde lékaři mohli pouze konstatovat jeho smrt, uvedl server deníku The New York Post.

Vrah potvrdil, že nevlastního syna bil a házel s ním. To poté potvrdila i následná pitva, která určila, že smrt byla zaviněna tupou a hrubou silou.