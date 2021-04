Minolovka, které Reeves velel, je ve službě od roku 1983. Jednalo se o první mužův pokus zakotvit ve tmě. „Chtěl to zachránit a zařadil zpětný chod,“ ale bylo pozdě, sdělil nejmenovaný zdroj serveru The Sun. Podle Královského námořnictva stály za incidentem špatné podmínky. Jmenovitě vítr v kombinaci s přílivem a odlivem.

Ačkoli je Chiddingfold třicet let stará loď, má na své palubě vybavení s vysokým rozlišením pro hledání min pod mořskou hladinou. Jakmile posádka zaznamená nebezpečnou minu pod hladinou, není problém jí ihned zničit.

Loď Pensance, do které Chidinngfold nabourala, má trup vyrobený z plastu a plavidla se při nepovedeném manévru střetly hned dvakrát. Škody v přepočtu dosáhly bezmála 3 miliony korun a opravy potrvají několik měsíců. Obě lodi se v Perském zálivu pohybují proto, aby ochránily důležité námořní cesty.