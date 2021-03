Policie se o medvědovi u autobusové zastávky v obci Všestary dozvěděla v sobotu vpodvečer kolem sedmé hodiny. Na místo vyjelo několik hlídek policie, které začaly oznámení prověřovat. Na facebookové stránce Mnichovice – město na Vaší straně mezitím upozornilo na možný pohyb šelmy.

„Na místo vyjela jedna jednotka hasičů, dále hlídky policie, veterinář a myslivec vybavený noktovizorem,“ řekla Blesku mluvčí policie Monika Schindlová. Podle ní ale na místě nebyla žádná stopa, která by naznačilo přítomnost zvířete.

„Prosíme, buďte při svých procházkách okolní přírodou obezřetní. Policie aktuálně prověřuje oznámení, že mezi Mnichovicemi a Strančicemi byl viděn medvěd. V tuto chvíli není informace potvrzena, ale policie žádá o opatrnost,“ stojí na stránkách Mnichovic.

Starosta Strančic televizi Nova řekl, že ví o jednom svědectví. „Dneska jsme se dozvěděli o jednom svědectví, ta paní nemohla věřit vlastním očím, nebyla si moc jistá, bylo to dost na dálku. Ten medvěd asi nevyhledává lidi, takže je asi někde schovaný,“ řekl.

Pokud by někdo medvěda viděl, měl by okamžitě volat tísňovou linku policie na čísle 158. Jestliže by se medvěd na jihu od Prahy skutečně pohyboval, bylo by to zřejmě poprvé.