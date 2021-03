Na záchranné službě pracoval Jiří Bráza jako lékař od roku 2003. Jeho výjezdovou stanicí se stal Benešov, před tím pracoval na ARO tamní nemocnice. Minulý čtvrtek odjel poslední směnu a s kolegy se rozloučil.

„Odpoledne jsme se sešli na dvoře stanoviště Benešov, abychom se s ním rozloučili. Rozlučka byla krátká a kvůli protiepidemickým opatřením jsme nemohli udělat žádnou „veselici“ - to si necháme na později, až to bude možné,“ píše na facebooku jeho kolega Michal.

V lékařství se začal pohybovat v roce 1978, kdy pracoval na ARO jako internista. Po složení atestace absolvoval i dva pobyty v zahraničí, v pozici anesteziologa. Jeden rok pracoval v české nemocnici v Kambodži, několik let pak v Addis Abebě v Etiopii, kde žil i se svou rodinou.

„Od roku 1996 vykonával funkci zástupce přednosty ARO. V roce 2003 pak přešel na Záchrannou službu Benešov, kde působil jako primář až do roku 2008,“ dodává Michal s tím, že do poslední směny pracoval jako výjezdový lékař. „Nyní mu i já děkuji za vše, co udělal pro záchranku, pro své kolegy a hlavně pro naše pacienty. Jeho stopa tady bude ještě dlouho vidět,“ zakončil Michal.