Britská policie provedla u Jaroslava Ch. razii, při které nalezla přes osm tisíc fotografií, na kterých jsou zneužívané děti! Čech Jaroslav stanul před soudem, který mu udělil podmínku. Pokud ji poruší a nebude dělat to, co mu probační úředník nařídí, poputuje rovnou do vězení. Přijde navíc o všechna svá zařízení.