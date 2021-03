V sobotu dopoledne v Děčínské ulici ve Velkém Březně v Ústeckém kraji někteří chodci nevěřili vlastním očím, když ve velkém venkovním betonovém květináči spatřili ležet napůl stočeného obrovského hada.

„13. března v 11:14 jsme vyjeli k nálezu hada ve Velkém Březně,“ pochlubila se místní hasičská jednotka na svém facebooku. Občan, který jim plaza nahlásil, nevěděl, zda had žije, či nikoli, byli proto připraveni na všechno. Jak ale uvedl web edecinsko.cz, had byl již při příjezdu hasičů mrtvý.

O tom, kdo a proč ho do květináče umístil nebo jak se do něj dostal, nejsou bližší informace. Ani o tom, zda snad ještě nějakou dobu v květináči žil. Mnoho lidí by ale tak obrovský had na tak nepravděpodobném místě vylekal dost, ať už by byl živý, nebo mrtvý.

„Tak tohle by bylo to poslední, co bych viděla. Pak by to se mnou seklo,“ napsala hasičům pod fotku na jejich facebookovém profilu jedna z jejich fanynek. „Ten musel být ale zmrzlý!“ politoval hada zase jiný z komentujících. „Bohužel byl,“ ubezpečila ho v odpovědi další uživatelka internetu. Proč ale had skutečně zemřel, zda na podchlazení nebo z jiného důvodu, není jasné.