Barberová je matkou tří vlastních dětí (10, 14 a 16) a dvou nevlastních. S bývalým manželem se rozvedla, když odmítl mít pohlavní styk ve čtyřech. Odešla od něj k zahradníkovi své matky. Podle bývalých milenců a Danielových přátel má nesmírný sexuální apetit, který se stále snažila ukájet, jak se dalo.

Podle deníku Daily Mail u soudu mimo jiné zaznělo, že si prý Barberová podle vlastních slov uvědomila, že jí manželský život nevyhovuje, a začala hledat sex jinde. Bohužel si ale vybrala svého studenta. Podle rozsudku mu posílala nahé fotky s otázkami typu „máš radši moje prsa, nebo zadek?“ a poté, co s ním vyjela za město a na výletě se s ním vyspala, hrozila mu, že ho zničí, pokud o jejich nezákonném vztahu někomu řekne (v Británii je hranice pro legální sex 16 let, pozn. red.)

Měla ráda mužskou pozornost, podle jednoho z bývalých milenců „to“ ale chtěla moc často, prý i šestkrát denně. Webu deníku Daily Mail se milenec svěřil, že to vydržel dva roky, pak už to nedával. „Ráda to dělala venku, v autě, v zahradě, v lese, kdekoli. Třeba jsme někam jeli a ona řekla, ať zastavím, že to na ni přišlo,“ řekl. Jinak o ní ale řekl, že jako člověk (ale i jako žena a matka) je úžasná a že nechápe, proč si musela pro sebe vybrat zrovna dítě. „Nechápu, že byla tak blbá,“ kroutil hlavou.

Přestože Barberovou pustí až za šest let a přestože ví, co všechno udělala špatně, manžel Daniel jí chce zůstat věrný a počkat na ni, než vyjde z vězení. Jeho přátele řekli pro deník Sun, že ho nechápou. „NIkdo by mu neměl za zlé, kdyby práskl dveřmi a v životě už ji nechtěl vidět,“ řekli. „Doslova jako by propadl nějakému jejímu kouzlu. Ta ženská má štěstí, že až vyjde ven, bude mít někoho, u koho najde pochopení,“ dodali.

Aby se ovšem po propuštění nedivila. Šest let je dlouhá doba a soudce její činy označil za odporné a opovrženíhodné. Danielovi se ještě vše může rozležet v hlavě. „Zneužila důvěry dítěte ve své péči a uvrhla ho do problémů. A udělala to jen a pouze pro své povyražení,“ uvedl soud.

Chlapec, místo aby studoval a připravoval se na vyšší stupně vzdělání, se kvůli soudním stáním a dalšímu nepříjemnému dění kolem něj přestal soustředit na školu. Člověk, který mu měl být při studiu oporou, mu místo toho připravil největší trable jeho života.