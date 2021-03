Nathan Walker pracoval jako vojenská stráž a dokonce hlídal Buckinghamský palác britské královny. Na online seznamce okouzlil svým šarmem hned tři ženy. Nasliboval jim krásnou společnou budoucnost, ale akorát z nich vymámil statisícové částky, které prohrál v hazardních hrách. Soud ho poslal na dva roky do vězení. Jedna z obětí, Angela Whitbreadová (45) z Londýna, však uvedla, že dluhy, které kvůli němu má bude splácet ještě dlouho poté, co bude Nathan propuštěn.

„Přeji si abych ho nikdy nepotkala. Jestli ho ještě někdy uvidím, řeknu mu ,díky, že jsi mi zničil zbytek života',“ uvedla pro Daily Mail smutně podvedená. A dodala, že už si zřejmě kvůli dluhům nebude moci dovolit mít děti, nikdy si neušetří na dům a nejspíš ani nikdy nepojede na dovolenou.

„Policie řekla, že je nepravděpodobné, že bych peníze dostala zpět, takže budu další tři roky splácet půjčky, které si vzal na mé jméno,“ řekla žena. Celý příběh začal v dubnu roku 2017, kdy Angela ukončila dlouholetý vztah a ze zvědavosti si stáhla aplikaci na randění.

Charismatický voják ji na první pohled zaujal a začali si psát. Díky skutečnosti, že Walker pracoval v gardě chránící královnu se Angela domnívala, že je důvěryhodný. „Vojáci mají chránit zemi a královnu, takže jsem si myslela, že bude upřímný.“

Neustále jí psal komplimenty. První peníze, v přepočtu asi 1500 korun, mu o šestnáct let starší žena půjčila, asi po týdnu, kdy si psali. Nathan totiž uvedl, že mu zruší telefonní linku a on nebude moci zůstat v kontaktu se svou pětiletou dcerou s předchozího vztahu. „Bylo to pochybné, ale věřila jsem, že jako voják mi peníze vrátí,“ vysvětlila své jednání úřednice Angela, bylo jí líto, že by nemohl mluvit se svou dcerkou. Dítě prý vždy využíval k citovému vydírání.

Už nikdy nikomu nepůjčím!

Celkem se setkali jenom asi třikrát. Jejich „rande“ trvala vždy pouze krátkou dobu, přesto se Walkerovi podařilo ženu přesvědčit, aby mu ručila za vysoké půjčky a také si podvodem na její jméno půjčil asi 150 tisíc korun. Přestože se Angela dost zdráhala, nakonec ji stejně přesvědčil pomocí citového vydírání a komplimentů, kterými ji zahrnoval.

Walker však půjčky přestal splácet a důvěřivé ženě zbyl jenom obrovský dluh, navíc zjistila, že všechny peníze prohrál na online sázkách. Už jí nepsal komplimenty, naopak se začal chovat hrubě. Zoufalá žena celou věc nakonec ohlásila na policii. Ukázalo se, že stejným způsobem podvedl ještě dvě další ženy. Celkem je okradl v přepočtu o téměř milion korun a soud ho minulý týden poslal do vězení na dva roky. „Myslím, že jsem byla v té době naivní. Teď už nikdy nikomu nepůjčím peníze, ani rodině,“ uzavřela smutný příběh Angela.