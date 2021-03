Soukromou zoo z Plas v plzeňském kraji navštíví ročně asi sto tisíc lidí. Kvůli vládním nařízením se ale návštěvníci na lvy, tygry, opice nebo vzácné papoušky nepodívají. Už půl roku mají totiž zavřeno, majitel má kvůli tomu spoustu starostí.

Petr Neuman, majitel zoo, se dostal do existenčních problémů. „Jenom za provoz, energie a krmení platíme v průměru 300 000 korun měsíčně. A to nepočítám zaměstnance,“ řekl Neuman pro CNN Prima NEWS.

V lednu a únoru byla situace asi nejhorší. Už neměl peníze na vyplacení záloh, které se nasčítaly na 50 tisíc korun za měsíc. „Jsou vypočítané z doby před rokem, kdy žádný covid nebyl a kdy jsme ještě jeli na plné obrátky. Ta spotřeba tedy byla úplně jiná. Požádali jsme si o snížení záloh, snažili jsme se s dodavatelem domluvit, že jim ten dluh zaplatíme, až skončí nouzový stav. Stejně tak jsme to praktikovali i loni na jaře, kdy jsme všechno doplatili zpětně. Jenže teď se s námi nikdo nebavil, a když jsme jednou ráno přišli do práce, zjistili jsme, že nám odpojili plyn. Byl to šok. Nikdo nás nevaroval,“ popsal muž.

Na teplu je v zoo závislých mnoho zvířat. Vlivem zimy uhynulo několik ryb v akváriu, lemuři, kteří teplo potřebují, měli v místnosti minus pět stupňů. „Především pro exotické zvířectvo to bylo strašné a je zázrak, že to nakonec přežilo. Okamžitě jsem volal na plynárny na linku 0800, kde čekáte půl hodiny, než vás vůbec někam přepojí, a pak si mě předávali jako horký brambor,“ popsal s tím, že nakonec musel jet koupit elektrické přímotopy. Jenže situace se tím nevyřešila – v noci vypadla elektřina, tolik elektrických přístrojů to neutáhlo.

Dodávka plynu byla údajně obnovena až po týdnu. „Podmínkou bylo, že jsem musel doplatit energie za leden a únor, tedy sto tisíc korun. Musel jsem si půjčit, už není kde brát. Nové zálohy byly sníženy z 50 000 na 8 000 korun,“ dodal zoufalý majitel.

Pražská plynárenská ale na situaci hledí jinak. „Smlouva není sepsána se zoo, ale se společností, která sídlí v Praze. Pražská plynárenská zákazníkovi, vzhledem k neuhrazeným platbám už z roku 2020, prokazatelně zaslala celkem tři upomínky. V poslední z nich z 28. ledna bylo jasně uvedeno, že pokud nedojde do 7. února k úhradě dlužných částek, dojde k ukončení smluvního vztahu,“ řekl CNN Prima News mluvčí plynárny Miroslav Vránek.

Problém má majitel ZOO i v bance. Ta mu prý odmítla odložit splátky. V březnu už je Neumanovi neodpustí. „Když jsem se paní ptal, jak to mám udělat, z čeho zaplatit, když mám podnikání zakázané a nevydělávám ani korunu, odpověděla, že to budu muset uhradit ze svých soukromých peněz. Já ale nejsem multimilionář,“ dodal nešťastný podnikatel.