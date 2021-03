Mnoho řidičů už určitě na cestě potkalo policisty, jak staví jedno vozidlo za druhým na hranicích okresů. Od pondělí mají za úkol namátkově kontrolovat řidiče, zda mohou nebo nemohou přejet z jednoho okresu do druhého.

Policie se rozhodla, že do poloviny týdne bude „shovívavější“ a nebude na řidiče přísná. To se ale může změnit. Během prvního dne policisté zkontrolovali více než 53 tisíc vozidel. Celkem 1527 řidičů muselo zamířit zpět. „Většina cestujících však měla doklady v pořádku a setkávali jsme se s pochopením a vstřícností. Všem za to děkujeme,“ oznámili na twitteru.

Setkávají se ale i s tím, že jim lidé nadávají nebo vyčítají vyhlášená nařízení. A to i přes fakt, že za ně nemohou.

Spolek Vlčí Mák na Facebooku podobné občany, zejména řidiče, vyzývá ke shovívavosti. „Apelujeme, nebuďte nepříjemní, už vůbec ne sprostí, na kontrolní hlídky,“ prosí. „Jsou ochotni za vás obětovat život. Až je potkáte, buďte milí,“ stojí na přiloženém obrázku.

„Své výhrady adresujte politikům, kteří obětovali nás všechny,“ dodávají. Vylívat si zlost na uniformovaných policistech, celnicích či vojácích na hranicích okresů, podle nich nemá žádný smysl. Všichni pouze plní rozkazy.