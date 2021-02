Somjit Na Srisuk (62) si bude svoji neopatrnost a zapomnětlivost vyčítat do nejdelší smrti. Nedbalostí zabil malého chlapce, když při parkování ve svahu nepoužil řádně ruční brzdu. K jeho neštěstí se navíc jednalo o jeho vnuka.

Muž z thajského Nakhon Si Thammarat měl 9. února napilno. Právě se chystal naložit svůj zánovní jeap zbožím a za tím účelem zmizel v nedalekém domě, kde bydlel. Tam se zdržel jenom pár okamžiků, ale i ty stačily k tomu, aby došlo k velké tragédii, kterou už nikdy nikdo nebude moci odestát.

Auto stálo na svahu, a protože nebylo řádně zajištěné ruční brzdou, sjelo pozadu 8 metrů až do kaučukovníkové plantáže. Bohužel měl v cestě malého chlapce jménem Nawa Jantkham (3), který byl shodou okolností Somjitovým vnukem. Vozidlo ho porazilo a pravé zadní kolo mu najelo na hlavu.

Když dědeček vyšel z domu, přispěchal chlapci, který byl stále pod autem, na pomoc a rychle s autem poodjel. Bohužel se ale přes veškerou snahu už nedalo nic dělat. Život chlapce už byl navždy zmarněný.

Šokovaný a nešťastný Somjit podle vlastních slov nemohl uvěřit, co se stalo. „Kéž by to k té hrůze nedošlo. Než jsem z auta vystoupil, použil jsem ruční brzdu, ale nejspíš jsem ji nedal dostatečně vysoko,“ řekl truchlící dědeček.

Když přijeli záchranáři, aby chlapce prohlédli, chlapcovu maminku (43) bylo vidět nedaleko, jak usedavě pláče nad osudem svého malého synáčka. Věděla, že je mrtvý. Zdravotníkům nezbylo než na místě konstatovat jeho smrt.

Vyšetřovatel Chamnarnrat Manee z Thung Yai řekl, že podle zjištění si šel chlapec ven bez dovolení hrát a kupovat sladkosti. „Na případu stále pracujeme, vyslýcháme svědky mezi sousedy, kteří byli v okolí, když se to stalo,“ uvedl thajský kriminalista.