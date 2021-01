Byla to ještě horší macecha, než se vypráví v pohádkách. Její nevlastní syn přišel domů, ona ho ubila k smrti. Prý ho chtěla potrestat kvůli tomu, že se vrátil až po večerce. Svoje násilí se pak snažila zamaskovat a udělat před lidmi z chlapce oběť nemoci covid-19. Plán jí nevyšel.

Raasa Osmanová (27) z tureckého města Konya napadla malého chlapce Assama Al Abdullaha (7) v březnu roku 2020. Místní média vylíčila, že na něj měla vytáhnout hadici a poté, co ho s ní několikrát silnými údery přetáhla, jím opakovaně mrštila o zem, až ztratil vědomí.

Po svém záchvatu zuřivosti Osmanová bezvládného chlapce polila vodou a uložila ho do postele. Chlapci při tom prýštila z úst krev. Už bez známek života ho po nějaké době našel jeho strýc Ismail Al Abdullah. Macecha mu řekla, že hoch zemřel na covid a měl by být proto bezodkladně, nejlépe ihned, pohřben.

„Chtěla ho okamžitě pohřbít, aby se nikdo nic nedozvěděl,“ řekl podle deníku Sun Assamův strýc. „Když jsem vešel do pokoje, právě ho balila do přikrývky jako do nějakého pohřebního rubáše.“ Osmanovou odsoudili na doživotí. Soud k rozsudku dodal, že odsouzená nebude mít možnost jakéhokoli zkrácení trestu.

Osmanová se bránila, že Assamu sice udeřila, ale nechtěla ho zabít. Podle deníku Daily Star strýc vypověděl, že chlapcova otce 15 dní před tragédií vyhostili ze země do Sýrie. Macecha Assamu nutila stále pracovat, sbíral v ulicích odpadky za úplatu. Všechny vydělané peníze mu přitom měla odebírat a používat je zejména pro sebe, případně pro Assamovy sourozence.