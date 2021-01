Dostane se otec, který seděl pět let za zabití svého novorozeného syna, na svobodu? Na snímku otec se starší dcerou před činem a matka při odchodu od soudu, kde byl vynesen rozsudek nad jejím bývalým manželem. Dostal tehdy trest 9 let odnětí svobody. (Autor: Profimedia.cz/Facebook)

Australský policista brutálně umlátil svého maličkého synka. Odpykal si za to ve vězení zatím jen 5 let a už se schyluje k tomu, že by se 30. ledna mohl dostat na svobodu. Zoufalá exmanželka si přeje jediné - ať ho nepouštějí.