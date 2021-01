Desetiletého chlapce a jeho otce zachránil vrtulník z automobilu, který záplavy uvěznily uprostřed Australské savany. Jejich tři spolujezdci zvládli dojít do 50 km vzdáleného města Mount Isa a sehnat pomoc.

Skupina čtyř dospělých a jednoho chlapce jela autem na západ od Mount Isa, asi 24 hodin jízdy od hlavního města Brisbane, když jejich vozidlo uvázlo v záplavě. Byli nuceni strávit noc na korbě, než se tři z nich vydali na policejní stanici vzdálenou 12 hodin chůze, aby v pondělí 28. prosince kolem 18:00 spustili poplach.

Otec a jeho 10letý syn, kteří čekali v autě, se chvíli na to konečně dočkali pomoci. Na místo byl vyslán záchranný vrtulník. „Najít je bylo relativně snadné, protože jejich společníci dokázali přesně určit polohu automobilu, plus minus 100 metrů,“ řekl pilot Russell Procter. „Severní Queensland je rozlehlý a v tom lepším případě nehostinný, ale se záplavami? To je velmi obtížné se přes něj dostat,“ dodal.

Nejedná se však o ojedinělý případ. Den na to byl vrtulníkem zachráněn také pár, který uvízl na zatopené silnici. Všichni zúčstnění naštěstí vyvázli bez zranění. V australském létě totiž dominuje fenomén „La Niña“, který je obvykle spojován s většími srážkami a tropickými cyklóny. Jaký ostrý kontrast s masivními lesními požáry, které v době Australské zimy zničily velkou část země!