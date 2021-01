Hlídka policistů z Jičína zachránila život muži, kterého našla rodina bez známek života. Policisté v systému First responder muže resuscitovali, a zachránili mu tak život. Záchranáři si muže převzali už při vědomí.

V policejních vozech nejsou jen zastavovací pásy, radary na měření či dlouhé střelné zbraně pro efektivní ochranu. Spousta z nich, po celé České republice, má i AED – automatický externí defibrilátor a zdravotnický batoh.

Na rozdíl od záchranářů mají policisté jednu velkou výhodu. Jsou ve vozidle v terénu, jejich reakční čas je tedy v řádu několika vteřin, mohou okamžitě vyrazit k osobě, která potřebuje rychlou a neodkladnou pomoc – třeba resuscitaci. Policisté v Královéhradeckém kraji jsou i v systému First responder.

A právě tento systém, vybavenost policejního vozu a zdravotnická znalost hlídky zachránila život muži na Jičínsku. „Přímo na Nový rok vyjížděli k muži, kterého našla rodina ležet bez zjevných známek života. Policisté po obdržení zprávy ze systému First responder okamžitě vyrazili na místo události, kam dorazili jako první, a začali muže ihned resuscitovat. Po chvíli se jim podařilo obnovit základní funkce a udržet ho při vědomí do příjezdu záchranářů, kteří si muže převzali do své péče,“ popisuje mluvčí Lucie Konečná.

Policisté mají pro podobné případy kurzy první pomoci. I přesto je pro policisty každá podobná akce psychicky náročná. „Policistky a policisté, stejně jako všichni ostatní civilisté, jsou v těchto situacích vystaveni obrovskému psychickému vypětí, neboť ani sebelepší školení nedokáže nasimulovat situaci při ostrém zásahu. A i přestože prošli a průběžně procházejí školeními zaměřenými na záchranu života, nejsou to fundovaní zdravotníci,“ dodává Konečná.