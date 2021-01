Dánská veřejnoprávní televize vysílá animovaný seriál pro děti o muži s nejdelším penisem na světě. Postavička John Dillermand pohlavním údem například může provádět záchranné akce či vyvěšovat vlajky, napsal ve středu server deníku The Guardian. Reakce Dánů jsou smíšené a začala debata o tom, co by programy pro děti měly, anebo neměly obsahovat.

Seriál o muži, který se kvůli svému penisu dostává do nejrůznějších kuriózních situací, je zaměřen na diváky ve věku od čtyř do osmi let, kteří mohou trampoty animovaného hrdiny sledovat od soboty.

Reakce dospělých Dánů jsou smíšené. Jedni pořad odsoudili, druzí ho hájí. „Je to skutečně vzkaz, který chceme vyslat dětem, zatímco jsme uprostřed velké vlny #MeToo?“ reagovala spisovatelka Anne Lise Marstrandová-Jørgensenová s odkazem na celosvětovou kampaň proti sexuálnímu obtěžování, která se nevyhnula ani Dánsku.

Univerzitní profesor Christian Groes zabývající se genderovou tematikou, vidí v seriálu oslavu mužských genitálií, což by podle něj mohlo narušit rovnoprávnost mezi muži a ženami. Klinická psycholožka Erla Heinesenová Højstedová se naopak domnívá, že kritici pořadu o něm prý až moc přemýšlejí.

„John Dillermand oslovuje děti a sdílí s nimi jejich způsob myšlení - a děti vnímají genitálie jako zábavné. Seriál zobrazuje muže, který je impulsivní a ne vždy se kontroluje, který dělá chyby - jako děti. Ale klíčové je, že Dillermand to nakonec udělá správně," tvrdí Heinesenová Højstedová.

Psycholožka, která pracuje s dětmi, zároveň připustila, že načasování seriálu není šťastné a že pořad mohl více zachycovat rozdíly a rozmanitost lidských těl místo obřího penisu. „Ale rozhodně to není show o sexu. Předstíráním, že je, do ní promítáme názory dospělých,“ citoval ji server The Guardian, podle něhož slovo „diller“ v dánském slangu označuje penis a slovo „mand“ zase dánsky znamená muže.