Žuková, která pocházela z Chabarovského kraje, byla konečně zatčena loni v lednu poté, co se začal pohřešovat školník Vasilij Šlachtič (†52). Ten si před zmizením pronajal pokoj v seniorčině bytě.

Když byla důchodkyně zatčena, policie našla v jejím domě mnoho podivných věcí. V lednici měla například lidská střeva! „Vyšetřovatelé našli na místě také pily a nože pokryté krví poslední oběti. Byla zatčena a později na ni byla uvalena vazba,“ uvedl tehdy policejní mluvčí Chabarovského kraje.

Ženino vraždící šílenství mělo údajně začít po smrti jejího manžela v roce 2005. Kromě vraždy školníka ji policie vinila také ze smrti sedmasedmdesátileté ženy a teprve osmileté dívenky. Je možné, že měla na svědomí ještě další čtyři vraždy, pro ty však vyšetřovatelé neměli dostatek důkazů.

Holčička zmizela v prosinci roku 2005 a byla zavražděna prý proto, že při hraní vydávala příliš hlasité zvuky, a když ji Žuková napomenula, aby byla zticha, hodila po ní kousek zmrzliny. Tím zpečetila svůj osud. Po zatčení Žukové byly v bytě nalezeny zbytky dívčina těla.

Chystala masové svačiny!

Místní obyvatelé řekli, že seniorka byla na svůj věk velmi silná a po okolí často chodila se sekerou. Stěžovali si, že zabíjí kočky, nikdy by je ale prý nenapadlo, že zabíjí také lidi.

„Bylo nám divné, že přestože byla nevrlá a nepřátelská, často připravovala jídlo pro místní děti, někdy ho dávala i dospělým. Vždy to byla masová jídla. Mně a mému muži jednou také něco dala,“ řekla sousedka Tatiana. „Pamatuju si to, protože manžel řekl, že to nebudeme jíst, protože nevíme, z čeho to je,“ dodala s tím, že policie prý potvrdila, že jídlo pocházelo z masa obětí!

Žuková se přiznala k vraždě školníka a v říjnu 2019 byla souzena. U soudu se smála při čtení rozsudku, což všechny šokovalo. Soud měl pokračovat v červenci, ale kvůli pandemii byl odložen. Důchodkyně nakonec podlehla koronaviru předtím, než byla odsouzena.