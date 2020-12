Dvojnásobná vražda, která se stala před devíti lety v České Lípě, šokovala celé Česko. Babičku a matku tam brutálně ubodal Petr Belančík, jehož za bestiální vraždy poslal soud na devět let do vězení. Dnes pětatřicetiletému vrahovi, jenž měl v době činu být pod vlivem drog, však trest pomalu končí, což vyvolalo v některých obavy, co s ním bude dál. Rozhodnutí soudu nicméně mluví jasně.

V lednu roku 2012 došlo na sídlišti Špičák v České Lípě ke dvěma brutálním vraždám. Běsnící narkoman Petr Belančík zasadil svým příbuzným přes 140 ran. Víc jak sto bodných ran policie napočítala na těle jeho šedesátileté matky a babičku, jíž bylo osmdesát let, pobodal čtyřicetkrát. Ženy zůstaly ležet v tratolišti krve. Zranění měly i v obličeji.

Belančík, jemuž v době, kdy došlo ke spáchání bestiálních vražd, bylo šestadvacet let, měl být až deset let závislý na pervitinu, který užíval nitrožilně. Navíc byl závislý na hraní násilných počítačových her. Podle psychologů měl muž IQ 90. „Došlo ke kulminaci dvou závislostí. K úplnému setření hranice mezi realitou a hrou. My jsme ten stav době činu museli diagnostikovat jako stav šílenství, jako stav psychózy,“ uvedl tehdy u soudu podle informací zpravodajského webu TN.cz soudní znalec v oboru psychologie Slavomil Hubálek. „V době zločinu byl, lidově řečeno, úplně mimo, doslova šílený,“ měl uvést podle informací zpravodajského webu iDnes soudce. Belančík měl být v koupelně a slyšet, jak si jeho babička s mámou povídají. Ve svých představách usoudil, že ho chtějí zabít. Na policisty pak měl křičet, že je Satanovo dítě, a slávu provolával Adolfu Hitlerovi.

Soud ho následně odsoudil na devět let za mřížemi ve věznici se zvýšenou ostrahou. Belančík u soudu svého činu litoval s tím, že se chce léčit. „Není to osobnost, která by spolupracovala a chtěla se léčit. Jeho psychopatické zneužívání drog není léčitelné,“ uvedla tehdy v soudní síni psychiatrička Alena Gayová. Nicméně, jak upozornil zpravodajský web Nasregion.cz, trest Belančíkovi pomalu končí. Podle zmíněného webu měl Belančík již v minulosti opletačky se zákonem. S atrapou střelné zbraně se měl údajně pokusit vyloupit banku. Navíc již dvakrát byl léčen v psychiatrické léčebně. Není divu, že představa toho, že bude opět na svobodě, vzbudila obavy.

Ovšem mužovo propuštění je nepravděpodobné. Součástí rozsudku totiž bylo i to, že Belančík má být po vykonání trestu umístěn do zabezpečovací detence ve speciálním ústavu pro nebezpečné psychicky nemocné osoby. Odtamtud může být propuštěn pouze v případě, pokud by znalci usoudili, že již nadále nepředstavuje nebezpečí pro společnost.

„Ústav pro výkon zabezpečovací detence v Brně slouží jako příjmové zařízení pro chovance z celé České republiky. Nově umístění chovanci jsou zde vyšetřeni a adaptováni na výkon zabezpečovací detence. Teprve po provedení přijímacích úkonů bude chovanec Vězeňskou službou ČR ponechán v Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno nebo umístěn do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava,“ uvedla mluvčí Vězeňské služby České republiky Petra Kučerová pro Blesk.cz s tím, že v detenčním zařízení v Opavě se nachází 52 chovanců a v Brně 49 chovanců.

„Práce s chovanci detenčního ústavu se zaměřuje na oblasti výchovné, výukové i terapeutické. Opomíjeny nejsou ani aktivity sloužící k relaxaci a rozvíjení zájmů chovanců,“ popsala mluvčí pro Blesk.cz práci s chovanci v detenčních zařízeních. „Nedílnou součástí práce s chovanci je též podrobné sledování jejich přístupu k režimu detence, případných pozitivních i negativních změn v náhledu na vlastní poruchu, trestnou činnost i vytváření náhledu na nutnost podstoupení ochranného léčení v důsledku společenské nebezpečnosti, i jejich aktuálních psychických stavů a vyladění, jež se zhodnocují v pravidelných čtvrtletních komplexních zprávách sloužících jako podklad pro zpracování podnětů či doporučení k soudnímu projednání vhodnosti setrvání či případné změně ochranného opatření (pokračování v detenci, přeložení do ochranného léčení v rámci civilního psychiatrického zařízení),“ dodala mluvčí.