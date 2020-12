Pedofil Stowe platil ve svých 98 letech za jednoho z nejstarších vězňů a loni byl odsouzen za zneužívání nezletilé dívky na 6 let. O jeho smrti informuje britský Mirror. Došlo k ní už 9. prosince, zatímco si odpykával trest za delikty, které páchal už v 70. letech a které vyšly najevo teprve nedávno.

Jeho oběť uvedla, že jí zničil dětství a že se cítila bezcenná a špinavá. Senior utrpěl v roce 2017 infarkt, špatně viděl a specialisté měli podezření, že by mohl trpět i rakovinou kůže.

Když ho soudkyně Sarah Buckinghamová v dubnu loňského roku posílala do vězení, připustila, že je možné, že se letitý a křehký zvrhlík propuštění nedožije. A to se i potvrdilo poté, co mu byl diagnostikován covid-19. Z vězení ho ještě ho převezli do nemocnice, ale tam svému onemocnění podlehl.

Jak uvádí Mirror, nejednalo se o nejstaršího vězně v zemi. Tím má být 104letý Ralph Clarke, který byl v roce 2016 odsouzen na 13 let. Také on si odpykává trest za sexuální útoky na děti, k nimž došlo v 70. a 80. letech. Jeho oběťmi byli podle Mirroru chlapec a dvě dívky.

