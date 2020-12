K nehodě cisterny došlo u obce Jičíněves na Jičínsku. Hasičská Tatra dobrovolných hasičů z pražských Klánovic se tady neocitla náhodou, hasiči měli jet s novým autem na kontrolu k výrobci a na dodělání některých komponentů.

Jenže to málem dopadlo tragicky. Co se před nehodou stalo, vyšetřují policisté. Z fotek to ale vypadá, že měl strojník štěstí v neštěstí. Cisterna sjela ze silnice a bočně narazila do stromu, ten skončil téměř v polovině kabiny.

Hasiči navíc museli rozřezat i střechu, pravděpodobně proto, aby mohli strojníka z Klánovic vysvobodit. Ve voze byl naštěstí sám. „Zatím můžeme pouze potvrdit, že strojník je mimo ohrožení života,“ uvedli hasiči na svém facebooku. Potvrdili, že k nehodě došlo při technickém převozu.

„18. prosince v 8:53 hodin ráno došlo u Jičíněvsi k havárii Tatry dobrovolných hasičů, mělo dojít k jednomu zranění. Dechová zkouška byla negativní, po několika hodinách došlo k vyproštění. Příčina je v šetření,“ řekla Blesku policejní mluvčí Alena Kacálková.