K rodinné tragédii došlo ve východním Londýně. Přistěhovalkyně Julia Gokcedagová (†35) trpěla silnými úzkostmi a neustále se obávala, že zemře na rakovinu nebo dostane infarkt. Bohužel to vypadá, že její psychičtí démoni nad ní zvítězili. Ženu našli doma oběšenou. Tragédie je o to větší, že ve vaně ležel mrtvý její sedmiletý syn.

Julia podle webu Daily Star trpěla těžkými úzkostmi, panickou atakou a neustálou utkvělou představou, že umírá na rakovinu. K tomu si neustále myslela, že dostane infarkt. Několikrát k ní domů byla přivolána ambulance a pokaždé jí lékaři řekli, že nejde o infarkt a její problémy jsou psychického rázu.

13. srpna letošního byla Julia nalezena oběšená. Ve vaně ležel její syn Timur (†7). Manžel Mehmet Gokcedag viděl svou ženu naposledy ráno v posteli, když se probudila. Den před dvojnásobnou tragédií mu řekla, že syna vezme na projížďku na kole. Osudné ráno přitom vypadalo téměř identicky a nic nenasvědčovalo tomu, že se schyluje k tragédii.

Sex před smrtí

„Timur spal. Šel jsem za Julií a zeptal se, zda by se mnou chtěla být a ona řekla, že ano. To ráno jsme se milovali jako muž a žena. Poté jsme se mazlili a povídali si o spoustě věcí,“ řekl Mehmet u soudu. Jenže pak dostal v práci strach, když mu Julia celý den nezvedala telefon. Kvůli svým obavám okamžitě zavolal záchranou službu.

Když zdravotníci přijeli do Juliina bytu, bylo už pozdě. Jí ani Timurovi už nebylo pomoci. Matka Julie Elena Galieva u soudu prohlásila, že věděla o jejích problémech a úzkostech, ale nemyslela si, že by to mohlo dojít až tak daleko, protože žila se synem, kterého velmi milovala. Jenže teď jsou oba mrtví a Eleně zbyly jen oči pro pláč.

Výčitky babičky

„Vyčítám si, že jsem s nimi nešla ven. Byla jsem si ale stoprocentně jistá, že když má Julia s sebou Timura, nic se jí nemůže stát,“ řekla zdrcená maminka a babička. Policie nejdřív hledala ženu se synem v okolí, ale poté našli v garáži zamčené bicykly. Poté jim už netrvalo dlouho zjistit, kde se nacházejí. I když vyšetřování ještě nebylo uzavřeno, vše nasvědčuje tomu, že šlo o vraždu a sebevraždu.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.

