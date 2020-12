Už více jak 40 let slouží Václav Kratochvíl u hasičů v Praze, nastoupil k nim v roce 1979. Jako hasič zasahoval u těch nejnáročnějších zásahů. Jedním z nich byl i požár hotelu Olympik, ten vypukl 25. května roku 1995.

Hořet začalo v jednom z pokojů, postupně se rozšířil na více než polovinu jednadvacetipatrové budovy. Už cestou k zásahu bylo vidět, že to nebude lehký zásah. Věděl, že dvě jednotky hasičů na to stačit nebudou.

Plameny se šířily vnitřním větráním chodeb. Pro hasiče nastal boj o stovky životů. „Bylo to zlé,“ popisoval pro Blesk. „Původně jsme se snažili postupovat zespodu přes schodiště, ale přece jen jsem si nechal přes operační středisko zavolat vrtulník,“ vylíčil pan Kratochvíl. K místu vzlétli celkem dva vrtulníky Letecké služby Policie ČR.

Sám Kratochvíl pak z vrtulníku lidi zachraňoval, mohl totiž na jeho palubu. Společně s piloty pak zachraňoval lidi ze střechy hotelů, které snášeli připoutané na lano na zem. „Snesl jsem takto paní, o které mi bylo řečeno, že je zdravotně ještě v dobrém stavu. Když jsme přistáli na zemi, záchranář musel jen pokrčit rameny, že pro paní už nic udělat nemůže,“ vysvětloval.

Během požáru zemřelo osm lidí, 34 jich bylo zraněno. Požár hasilo zhruba 160 hasičů z Prahy a Středočeského kraje.

34 hodin chránil Karlův most

Na další důležitý zásah patrně nikdy Václav Kratochvíl nezapomene. Psal se rok 2002, když se na Prahu hnala povodeň. Bylo důležité ochránit Karlův most, o takovou ikonickou památku, na kterou se sjíždějí lidé z celého světa, nesměla Praha přijít!

K mostu vyjel i Kratochvíl. Do mostu naráželo všechno, co voda smetla a hnala s sebou. „Vltavou plavaly chaty, lodě, patnáct metrů vysoké silo, ale i pětitunový zásobník s propan-butanem," popsal před lety pro iDnes.

Aby most nic z toho nezničilo, napadlo ho přivolat bagr s dlouhým ramenem. S těmi předměty ničili a snažili se je protlačit pod mostem. „Předpokládám, že kdybychom jim nepomohli proplout pod mostními oblouky, nahromadily by se před pilíři a stejně jako v 19. století by voda most strhla," řekl. ´

Pokoušel se zachránit i muže, jenž plaval ve vodě „připoutaný“ ke dřevu. „Pokusili jsme se k němu spustit, ale proud byl tak silný, že jsme neměli šanci to stihnout. Vytáhli ho kolegové o několik metrů dál," vybavuje si.

Po dlouhé, 34 hodin trvající šichtě, padl unavený k soše, na kterou si desítky let sahají turisti. Fotku zachytil před lety i fotograf Jaromír Chalabala.