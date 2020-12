Brit Jayesh Gobar (36) byl shledán vinným z vraždy své partnerky Nelly Myersové, která loni, necelý týden před Vánoci, zemřela ve své řadovce v jihoanglickém městě Rotherfield. Byly motivem peníze, nebo pomsta? Vypadá to, že tak trochu obojí.

Hosteska Nelly Myersová (†58) žila sama od roku 2014, kdy se rozešla se svým manželem, pilotem, a kdyby byla tušila, co ji čeká, nejspíš by i sama zůstala. Místo toho se v pondělí v anglickém městě Hove konal soud kvůli její vraždě. O případu informovala britská média, včetně portálu The Mirror.

Žalobce Richard Hearnden tam popsal, jak pracovnice zákaznického servisu na britském letišti Gatwick dočista propadla o 22 let mladšímu manipulačnímu dělníku a narkomanovi Jayeshi Gobarovi. V nevyrovnaném vztahu plném zvratů se přitom Gobar zajímal jen o její peníze, což žalobce rovněž označil za možný motiv brutálního zločinu, který následoval.

Napadl ji už dříve

Partnerství to nebylo bezproblémové. První velký mrak na obloze se objevil už v roce 2018. Gobar svou partnerku popadl za krk a donutil ji, aby mu dala 50 liber, uvedl žalobce. Za tento čin byl posléze odsouzen. Jenže bez ohledu na zákaz přiblížení a bez ohledu na to, že muž seděl za katrem, nepřestali si ti dva podle Hearndena telefonovat.

Když muže v roce 2019 pustili, uvěřila patrně nešťastná Nelly, že se její vyvolený změnil, a poslala mu na facebook žádost o přátelství. „Paní Myersová se do pana Gobara zamilovala, to se nedá říct jinak, byla jím naprosto posedlá a byla mu zcela oddána. Jejich vztah byl komplikovaný a plný otřesů, ale často také vášnivé náklonnosti,“ popsal žalobce. Doplnil také, že jejich sexuální styky nebyly časté, ale zatímco ona toužila po společnosti, jeho zajímaly jenom její peníze, které používal na drogy.

Zemřela před Vánoci

Pak přišlo tragické vyvrcholení. Policie našla Nelly Myersovou mrtvou loni 18. prosince večer poté, co její syn zalarmoval policii. Její částečně obnažené tělo leželo ve vstupní hale řadovky, ve které bydlela. Měla několik zlomených žeber, zlomenou očnici, tržné rány na hlavě a zranění na rukou. Smrtelné zranění měla na hlavě. Po úderu tupým předmětem se jí osudným stalo krvácení do mozku. Na krku byly ale také stopy po rdoušení.

Jak žalobce uvedl, na Gobarových botách po mužově zatčení policie našla ženinu krev. A otisk jeho boty se nacházel také na rozházených papírech v jejím domě. „Pan Gobar není profesionální vrah. Zabil ji v návalu hněvu, aby ji mohl oloupit a uspokojit svůj drogový návyk,“ dodal Hearnden a jeho důkazy shledal soud jako dostatečné. Muž byl následně shledán vinným. Hrozí mu až doživotní trest.

Sklon k násilí je jednou z nejděsivějších stránek lidské povahy. Sexuálního devianta Vorla nezastavila ani kastrace.