Žena, která odmítla nechat svou desetiletou dceru naočkovat proti tetanu po zranění koněm, nechala holčičku vyšetřit a má zprávu o aktuálním zdravotním stavu dítěte. Uvedla to ve čtvrtek Česká televize. V případu stále platí předběžné opatření soudu, podle něhož má být dívka předána do péče nemocnici v Českých Budějovicích, kde by měli po zranění posoudit její zdravotní stav a poskytnout jí případnou nezbytnou péči. Podle ČT rodina podala k okresnímu soudu žádost na zrušení předběžného opatření.