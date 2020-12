Dramaticky skončila neshoda dvou mužů důchodového věku na parkovišti před obchodem v okrese Praha-západ. Jeden z mužů (69) svým autem při vyjíždění z parkoviště lehce narazil do jiného vozidla. Jeho majitele (66) situace tak rozlítila, že začal agresivně nadávat a nakonec druhého muže napadl kovovou holí.

„Před 11 hodinou byla vyslána policie z obvodního oddělení Řevnice a dopravní policie na parkoviště v Dobřichovicích, kde došlo k drobné dopravní nehodě. Dvě vozidla vedle sebe stála a při vyjíždění jedno lehce narazilo do druhého,“ sdělila Blesku policejní mluvčí Michaela Richterová. „Útočník vyběhl a začal druhému muži vulgárně nadávat a poté ho uhodil kovovou holí do pravé tváře. Napadený musel být převezen do nemocnice v Praze a celou událostí se policie dále zabývá,“ dodala k incidentu.