"Děkuji za ty zážitky s tebou!! Byli jste oba blázni." Takové komentáře se od soboty objevují na sociálních sítích dvou mladých mužů, kteří zemřeli po pádu z komína v Dobřichovicích. „Při příjezdu na místo bylo zjištěno, že jeden mladý muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a druhý byl napojen na umělou plicní ventilaci, zafixován ve vakuové matraci a s velmi vážnými zraněními letecky transportován do motolské nemocnice,“ uvedl ráno mluvčí záchranné služby Trans Hospital. Policejní mluvčí Michaela Richterová později doplnila, že druhý mladík zemřel po převozu do nemocnice.

Tragédii nemohou uvěřit kamarádi ani blízcí dvou mladíků. "Pavle, ty blázne.. měl jsi všechno a nemáš nic. Taková hloupost... Odpočívej v pokoji a rodině a vůbec všem zúčastněným vyjadřuji upřímnou soustrast," napsal na profil jednoho z nich Honza. "Děkuju za všechny okamžiky s vámi," vzpomněla si Tereza.

Co přesně se v noci na sobotu na místě neštěstí událo, je zatím předmětem policejního vyšetřování. Podle našich informací byli oba muži společně s několika kamarády posilněni alkoholem, když dostali nápad na vysoký komín vylézt. Prý se vsadili, zda dokáží vyšplhat až na vrchol. Pro Jakuba to podle jeho profilu na facebooku nebylo první podobné dobrodružství - na profilové fotografii sedí ve výšce a nohou se opírá o vysílač.

Komín v dezolátním stavu?

Lezení na tovární komíny se v Česku věnuje celá řada lidí - komínáři, jak si říkají, ale dávají od dvojice z Dobřichovic ruce pryč. Před podobných chováním navíc varují. "Lézt na cokoliv bez jakékoliv zkušenosti s jištěním, vázáním, bez fyzičky, zkušeností s prací ve výškách, nedejbože pod vlivem alkoholu nebo drog, je holý nesmysl!" napsal jeden ze zkušených urbexerů.

Pod příspěvkem lidé řeší i špatný stav dobřichovického komína. "I z té dálky, co je to focené, je vidět, že tam nahoře místy chybí cihly. Kdyby si bývali o tom komínu něco zjistili ještě před tím, než tam lezli, nemuselo to takhle dopadnout," píše Jakub.