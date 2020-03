Ve středu nezvládl na Olomoucku mladý řidič (18) zatáčku na mokré silnici, přejel do protisměru a čelně se střetl s jiným vozem. U obce Lipová musel zasahovat záchranářský vrtulník, do nemocnice transportoval vážně zraněnou dívku (16)!

Ve středu před polednem museli vyjíždět záchranáři z Olomouckého kraje k obci Lipová. Mladík (18), který mířil z Lipové do Dřevohostic, v jedné zatáčce nezvládl řízení na mokré silnici, přejel do protisměru a havaroval.

„Přejel do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozem značky Volkswagen Passat, za jehož volantem seděl padesátiletý řidič,“ řekla Deníku mluvčí policie Miluše Zajícová. Podle ní k nehodě okamžitě přiběhli svědci a začali poskytovat první pomoc.

Dodala, že oba řidiči museli být převezeni do nemocnice v Přerově. „Spolujezdkyně řidiče škodovky, teprve šestnáctiletá dívka, byla s podezřením na vážnější zranění letecky transportována do Fakultní nemocnice v Olomouci. Podezření se naštěstí nepotvrdilo,“ dodala mluvčí.