Policie opětovné vyšetřování zločinu zahájila po rozhodnutí vrchního soudu. „V průběhu prověřování nebyly zjištěny skutečnosti, které by umožnily zahájit trestní stíhání konkrétní osoby, kriminalisté proto případ v souladu s platnou legislativou odložili," uvedla mluvčí.

Kriminalisté jsou však podle ní přesvědčeni, „že v dané trestní kauze lze do budoucna postupovat pouze cestou institutu obnovy řízení". K tomu by podle mluvčí mohlo dojít v případě, že by vyvstaly takové skutečnosti nebo důkazy, které by umožnily podání takového návrhu.

V kauze, kterou soudy řešily šest let, neznámý útočník napadl kadeřnici v provozovně v Hořicích 21. února 2013 těsně před koncem pracovní doby. Kadeřnici opakovaně udeřil do hlavy a ukradl jí doklady a víc než 10 tisíc korun z tržby a peněženky. Vážně zraněnou ženu našel její syn, život jí zachránili lékaři hradecké nemocnice.

Obžaloba tvrdila, že někdejší dvacetiletý student Nečesaný ženu několikrát udeřil do hlavy polenem a sebral jí peníze. Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později, také v jednací síni v jeho přítomnosti, jej označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.

Krajský soud v Hradci Králové postupně vynesl pět rozsudků, Nečesaného nejprve opakovaně poslal do vězení, kde mladík strávil dva roky. Na svobodu se pokaždé dostal díky zásahu Nejvyššího soudu, který poté nařídil výměnu krajského soudního senátu. Ten pak Nečesaného dvakrát osvobodil.

Vrchní soud zprošťující rozhodnutí vždy zrušil a žádal nové projednání a i druhou změnu soudního senátu. Nečesaný ale podal stížnost, které Ústavní soud vyhověl a změnu senátu zrušil. Poté už vrchní soud zprošťující rozsudek potvrdil. Nejvyšší státní zástupce poté nevyhověl s dovoláním Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové, které se s rozsudkem neztotožňovalo a navrhovalo obrátit se ještě na Nejvyšší soud.