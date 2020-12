Před pěti lety nastoupil do nemocnice v Nitře Ivan M., který tam podstoupil operaci nezhoubného nádoru sluchového nervu. Mělo se jednat o banální operaci, po níž si měl pobýt v nemocnici pouze deset dní a vrátit se domů k rodině. Ovšem netrvalo to ani dva dny a u Ivana se objevily komplikace. Trpěl bolestmi hlavy a upadal do bezvědomí. Komplikace se navíc stále stupňovaly a desátý den, tedy den, kdy by měl odejít domů, dostal epileptický záchvat.

Poté, co bylo Ivanovi uděláno CT vyšetření, se zjistilo, že má krvácení do mozku a lékaři našli hematom. Musel tedy znovu na operaci. „Byla u něho zjištěná infekce nemocniční bakterií a. baumanii, přičemž infekce se zanesla i do mozkomíšního moku, což způsobilo neuroinfekci, která je fatální komplikací,“ řekla právnička rodiny Soňa Tóthová pro slovenský deník Plus Jeden Deň s tím, že zdravotníci rodinu neustále ubezpečovali, že to není nic vážného. „Neuroinfekci dostal v srpnu a 29. října už byl prakticky mrtvý, jelikož měl organické poškození mozku a polyneuropatii. Přitom příbuzné stále ubezpečovali, že se to spraví,“ podotkla právnička.

Ivana vážné pooperační komplikace stály život. „Léto, podzim, zima, Vánoce, Nový rok, třicáté narozeniny, to všechno prožil v nemocnici, kde nakonec 25. ledna 2016 zemřel,“ řekla nešťastná máma Ivana Olga. Na třicetiletého muže doma čekaly dvě malé dcerky a manželka Zuzana, s níž chodil už od mládí.

Od náhlého odchodu Ivana jsou pro rodinu Vánoce hořkosladkým časem. „S manželem Ivanem jsme jako rodina prožívali společně Vánoce od roku 2011, tehdy s naší první dcerou Nelkou, dnes už devítiletou, v našem novém domě v Lužiankách,“ uvedla Zuzana s tím, že později k rodině přibyla dcera Vivian, jíž je nyní osm let. Rodina byla s Ivanem i tehdy, když už ležel v nemocnici.

Rodina nemocnici zažalovala, a jak se zdá, po pěti letech by mohl případ dojít k závěru. Policie v případu nechala zpracovat znalecké posudky, jejichž výsledky jsou nyní známy. Znalecké posudky podle právničky rodiny mluví jasně. Nemocnice udělala chybu. Ivan se měl nakazit nemocničními infekcemi.

Případem se zabýval i Úřad pro dohled nad zdravotní péči, jenž měl dospět ke stejnému závěru. „Rovněž i Úřad pro dohled nad zdravotní péčí konstatoval, že příčinou nepříznivého vývoje onemocnění byly opakované nemocniční infekce, sepse, a s tím související komplikace, přičemž zdůraznil, že zdroj infekce byl v čase jeho hospitalizace tam, nebyl tedy přinesený z venkovního prostředí,“ řekla právnička s tím, že znalecké posudky uvádí, že nemocnice rovněž pochybila v léčbě infekcí. Nemocnice však pochybení popírá a nechala si zpracovat další znalecké posudky.